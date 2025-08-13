Η BMW ετοιμάζει το «αντίπαλον δέος» της G-Class

Το εκτός δρόμου «θηρίο» των Βαυαρών αναμένεται το 2029 με plug-in hybrid και ηλεκτρικές εκδόσεις.

Η BMW επιβεβαίωσε την ανάπτυξη ενός εντελώς νέου μοντέλου, με κωδική ονομασία G74 και προσωρινό όνομα «Rugged», που θα αποτελέσει την πιο σκληροτράχηλη πρότασή της μέχρι σήμερα. Με προγραμματισμένο λανσάρισμα το 2029, το νέο SUV θα σταθεί απέναντι σε καταξιωμένα ονόματα της κατηγορίας, όπως η Mercedes G-Class, συνδυάζοντας πολυτέλεια, τεχνολογία και αυξημένες εκτός δρόμου δυνατότητες.

Βασισμένο στην πλατφόρμα CLAR, το «Rugged» θα διατεθεί σε plug-in hybrid εκδόσεις με ισχύ 500-550 ίππων, αλλά και σε αμιγώς ηλεκτρική έκδοση που θα ενσωματώνει την τεχνολογία Gen6 της BMW, με αυτονομία έως και 700 χλμ στον κύκλο WLTP. Η στροφή στην πλατφόρμα CLAR αντί της Neue Klasse δίνει στη μάρκα μεγαλύτερη ευελιξία, ώστε να ανταποκριθεί στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς και να προσφέρει επιλογές τόσο σε φίλους της ηλεκτροκίνησης όσο και σε όσους προτιμούν τη συνδυαστική ισχύ των PHEV.

Πολυμορφικό εσωτερικό με έμφαση στις περιπέτειες

Το εσωτερικό θα υιοθετεί τη σχεδιαστική γλώσσα της Neue Klasse, με έμφαση στη σύγχρονη τεχνολογία και την πρακτικότητα. Προβλέπεται να υπάρχει και τρίτη σειρά καθισμάτων, πανοραμική οροφή και ειδικά διαμορφωμένος χώρος φόρτωσης που θα επιτρέπει διαμόρφωση για όσους αγαπούν τις υπαίθριες δραστηριότητες. Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα όχημα που μπορεί να σταθεί εξίσου άνετα σε ένα πολυτελές σαλόνι πόλης και σε μια αποστολή εκτός δρόμου.

Η παραγωγή θα γίνει στο εργοστάσιο της BMW στο Spartanburg των ΗΠΑ, ενώ η μάρκα φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει την παρουσία της στα premium adventure SUVs. Το G74 Rugged δεν θα είναι μια ακόμη παραλλαγή της X5, αλλά το πρώτο πραγματικά στοχευμένο εκτός δρόμου μοντέλο της BMW για να ανταγωνιστεί τους «μεγάλους» του είδους, σηματοδοτώντας μια νέα κατεύθυνση για την γκάμα της.