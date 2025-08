Κόντρα στα προγνωστικά, ο Σαρλ Λεκλέρ πήρε την 27η pole position στην καριέρα του στη Formula 1.

Ως την «πιο αναπάντεχη» χαρακτήρισε ο Σαρλ Λεκλέρ την pole position στο Grand Prix Ουγγαρίας. Όλο το διήμερο Παρασκευή - Σάββατο ο Μονεγάσκος οδηγός της Ferrari ήταν πίσω από τις δύο McLaren, όμως η διαφορά στο ρυθμό δεν άφηνε ανοικτό ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Τελικά στο Q3 βρήκε τα δέκατα που χρειαζόταν, με την ένταση και την αλλαγή κατεύθυνσης του ανέμου να επηρεάζει τη διαδικασία. Στο ακόλουθο βίντεο μπορείτε να απολαύσετε το γύρο του Λεκλέρ που του εξασφάλισε την 27η pole position της καριέρας του στη Formula 1.

A very special lap 🍿



Ride onboard with @Charles_Leclerc as he nails one of the finest pole laps of his career 🤩#F1 #HungarianGP @pirellisport pic.twitter.com/TjyMEhrAd7