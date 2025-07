O 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 εμφανίστηκε στην πίστα του Σίλβερστον και τράβηξε όλα τα βλέμματα πάνω του.

Ο Λιούις Χάμιλτον προκάλεσε αίσθηση με την άφιξή του στο Σίλβερστοουν ενόψει του Grand Prix Μ. Βρετανίας. Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής εμφανίστηκε για πρώτη φορά μπροστά στους Βρετανούς φιλάθλους ως οδηγός της Scuderia Ferrari και το έκανε με στιλ, κλέβοντας τις εντυπώσεις.

Ο Χάμιλτον επέλεξε ένα custom ντύσιμο από τον οίκο Burberry: ένα γιλέκο τύπου trench από γκαμπαρντίνα και παντελόνι cargo, διακοσμημένα με κρύσταλλα Swarovski σε σχήμα της βρετανικής σημαίας. Την ένδυση συμπλήρωναν αποχρώσεις του μοβ, του ροζ και του κόκκινου, που πρόσθεταν έντονη προσωπικότητα στην εμφάνισή του.

Στον καρπό του ο Χάμιλτον φορούσε το Richard Mille 43-01 Tourbillon Split-Seconds Chronograph Ferrari. Πρόκειται για ένα πανάκριβο ρολόι που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τη Scuderia Ferrari. Το μοντέλο Carbon TPT κοστίζει 1.535.000 δολάρια, ξεχωρίζοντας ως το πιο πολυτελές αντικείμενο που φόρεσε ο Χάμιλτον.

Για να καταλάβουμε το μέγεθος της αξίας του χρονογράφου, ο Βρετανός έφτασε στην πίστα με μία Ferrari Purosangue. Η τιμή του ιταλικού μοντέλου είναι στα 376.000 ευρώ, περίπου τέσσερις μικρότερη από το ρολόι της Richard Mille που φορούσε.

