O επτάκις πρωταθλητής της Formula 1 θα λάβει μέρος στο προσεχές Grand Prix Εμίλια-Ρομάνια με το κόκκινο μονοθέσιο της Scuderia.

Ο πρώτος αγώνας του Λούις Χάμιλτον επί ιταλικού εδάφους ως οδηγός της Ferrari δεν γίνεται υπό τις συνθήκες που ο ίδιος φανταζόταν όταν υπέγραφε στην ιταλική ομάδα της Formula 1. Την παρούσα στιγμή η Scuderia έχει το τέταρτο πιο γρήγορο μονοθέσιο στο grid, πίσω από αυτά των McLaren, Mercedes και Red Bull Racing.

Με αυτά τα δεδομένα οι Χάμιλτον - Λεκλέρ δύσκολα θα διεκδικήσουν τη νίκη στο Grand Prix Εμίλια-Ρομάνια την Κυριακή 18 Μαΐου. Ο 40χρονος Βρετανός μίλησε για τον αγώνα στην Ίμολα, αναφέροντας ότι νιώθει ταυτόχρονα άγχος και ενθουσιασμό για τον πρώτο του αγώνα στην Ιταλία ως οδηγός της Ferrari.

«Δουλεύω πολύ σκληρά για να πάρουμε τα αποτελέσματα που δικαιούστε τόσο εσείς όσο και η ομάδα», ήταν το μήνυμά του προς τους τιφόζι.

