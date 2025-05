Ο Ισπανός αναβάτης της KTM στο MotoGP πέρασε επιτυχώς τις ιατρικές εξετάσεις στο Λε Μαν μετά την πρόσφατη επέμβαση στο χέρι.

Ο Πέδρο Ακόστα πήρε το «ΟΚ» από το ιατρικό επιτελείο του MotoGP για να συμμετάσχει κανονικά στο Grand Prix Γαλλίας αυτό το Σαββατοκύριακο, παρά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε στον δεξιό του πήχη μετά τις δοκιμές της Χερέθ.

Ο νεαρός αναβάτης της εργοστασιακής KTM έκανε την επέμβαση για το γνωστό πρόβλημα arm pump αμέσως μετά την ολοκλήρωση του επίσημου τεστ στην Ισπανία, γεγονός που σήμαινε ότι χρειαζόταν υποχρεωτική ιατρική επανεκτίμηση πριν του επιτραπεί να αγωνιστεί στο Λε Μαν.

Σε αντίθεση με τον Σόμκιατ Τσάντρα (LCR Honda), ο οποίος αποσύρθηκε από τον αγώνα λόγω παρόμοιας επέμβασης, ο Ακόστα κρίθηκε απολύτως κατάλληλος να συμμετάσχει από την Παρασκευή στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών (FP1).

UPDATE:@37_pedroacosta has been given the all-clear to compete in this weekend’s #FrenchGP! 🙌 pic.twitter.com/xzHPSgrio7