H εικόνα πριν τον αγώνα Σπριντ του Σαββάτου, με τα μονοθέσια εξαφανισμένα μέσα στο σπρέι νερού, δεν αποκλείεται να επαναληφθεί στον αποψινό αγώνα.

To πάνω-κάτω έφερε η βροχή στον Αγώνα Σπριντ του Σαββάτου στο Μαϊάμι, προκαλώντας ημίωρη καθυστέρηση στην εκκίνηση και αλλάζοντας την προσέγγιση των ομάδων.

Οι μετεωρολογικές προγνώσεις για το Grand Prix της Κυριακής (εκκίνηση στις 11 μμ, ώρα Ελλάδας) αναφέρουν ως αρκετά πιθανή την βροχόπτωση. Μάλιστα δεν αποκλείονται και καταιγίδες, κάτι που ίσως μεταθέσει την ώρα εκκίνησης του αγώνα. Το ενδεχόμενο αυτό συγκεντρώνει πιθανότητες άνω του 50%.

There's currently a good chance we'll get thunderstorms and showers during today's #MiamiGP ⛈️ pic.twitter.com/DzoFkCViGu