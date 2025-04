Ο Τζέιμς Βάουλς της Williams ξεκαθαρίζει ότι ο Μαξ Φερστάπεν ίσως να μην είναι η κατάλληλη επιλογή για την Mercedes-AMG F1 και οι λόγοι είναι πολλοί.

Το μέλλον του Μαξ Φερστάπεν στη Red Bull Racing είναι και πάλι στο προσκήνιο, μετά από ένα κακό αποτέλεσμα στο GP Μπαχρέιν. Ο Ολλανδός τερμάτισε στην 6η θέση επωφελούμενος από την είσοδο του Αυτοκινήτου Ασφαλείας, ενώ σε κάποιο σημείο ήταν ακόμα και στην τελευταία θέση.

Η παραμονή ή μη του Φερστάπεν στους «ταύρους» συζητήθηκε στο περιθώριο του GP Σαουδικής Αραβίας, με τις Mercedes-AMG και Aston Martin να είναι πιθανοί προορισμοί του. Ωστόσο ο Ολλανδός φρόντισε να απαντήσει με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο στον καταιγισμό ερωτήσεων στη συνέντευξη Τύπου της Πέμπτης.

