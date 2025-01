Με αφορμή το ντεμπούτο του 7 φορές παγκόσμιου πρωταθλητή της Formula 1 με την ιταλική ομάδα, κάνουμε «βουτιά» στο παρελθόν και βλέπουμε πόσοι οδηγοί από το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν… ντυθεί στα κόκκινα.

Ο Λιούις Χάμιλτον είναι επίσημα οδηγός της Scuderia Ferrari. O Βρετανός έκανε την πρώτη εμφάνισή του με την ιταλική αγωνιστική ομάδα και οδήγησε το μονοθέσιο του 2023 στην πίστα του Φιοράνο. Το γεγονός αυτό προσέλκυσε το ενδιαφέρον όλων των φίλων του μηχανοκίνητου αθλητισμού, ενώ χιλιάδες τιφόζι βρέθηκαν στην πίστα για να δουν τον 7άκις παγκόσμιο πρωταθλητή στο κόκκινο μονοθέσιο.

Ο Χάμιλτον έγινε λοιπόν μόλις ο 12ος οδηγός από τη Μ. Βρετανία που θα οδηγήσει για τη Ferrari στην ιστορία της Formula 1. Αυτός ο αριθμός είναι αρκετά μικρός δεδομένου το πόσοι κορυφαίοι οδηγοί από το μεγάλο νησί της Ευρώπης έχουν οδηγήσει στο σπορ.

One of the best feelings, on film 🎥 pic.twitter.com/sijzSNorf0