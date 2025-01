Ο 23χρονος δέχτηκε ποινή 5 λεπτών από τους αγωνοδίκες του Ράλλυ Μόντε Κάρλο, για επικίνδυνη οδήγηση σε δημόσιο δρόμο.

Το Ράλλυ Μόντε Κάρλο ολοκληρώθηκε με τον Σεμπαστιάν Οζιέ να γράφει ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος οδηγός στην ιστορία του WRC που κερδίζει 10 φορές τον ίδιο αγώνα. Μετά τον τερματισμό σημειώθηκε ένα σπάνιο περιστατικό, που προκάλεσε την τιμωρία του Όλιβερ Σόλμπεργκ.

Ο 23χρονος οδηγός - γιος του πρωταθλητή το 2003, Πέτερ Σόλμπεργκ - κινείτο στους δρόμους του Πριγκιπάτου με το αγωνιστικό Toyota GR Yaris. Καθώς πήγαινε από τον τερματισμό στο parc ferme, έκανε ντριφτ στη διάσημη φουρκέτα του Μονακό.

Oliver Solberg was given a five-minute penalty for drifting round the Monaco hairpin on his way to parc ferme at the Monte Carlo Rally 💨



