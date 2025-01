O πρώην οδηγός της Formula 1 περιμένει με μεγάλο ενδιαφέρον να δει πως θα εξελιχθεί η μάχη των δύο οδηγών της McLaren στο φετινό πρωτάθλημα.

Κατά τη διάρκεια της περασμένης σεζόν της Formula 1 είδαμε πολύ ενδιαφέρουσες μάχες ανάμεσα στους δύο οδηγούς της McLaren Racing. Μπορεί ο Λάντο Νόρις να κέρδισε τον Όσκαρ Πιάστρι στη βαθμολογία, ωστόσο ο Αυστραλός έδειξε σε πολλά σημεία του πρωταθλήματος πως δεν φοβάται τον Βρετανό.

Το 2025 είναι μια μεγάλη ευκαιρία του Πιάστρι να δείξει πως όχι μόνο μπορεί να κερδίσει σε μερικούς αγώνες τον Νόρις, αλλά να κυριαρχήσει στη μεταξύ τους μάχη. Για τον πρώην οδηγό και νυν αγωνοδίκη της FIA, Τζόνι Χέρμπερτ, η ενδοοικογενειακή μονομαχία στην πορτοκαλί ομάδα θα είναι ένα από τα κύρια ζητήματα της χρονιάς.

«Θεωρώ πως ο Όσκαρ Πιάστρι πιστεύει πολύ στον εαυτό του και θα αποχωρήσει για άλλη ομάδα εάν δει πως στη McLaren δεν του δίνουν προτεραιότητα. Δεν τον ενδιαφέρει τι λέει ο κόσμος και για μία ομάδα αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι σωστός χαρακτήρας. Αυτή η συμπεριφορά του μπορεί να αλλάξει τα πράγματα εντός της McLaren. Ο Πιάστρι έχει όλα τα συστατικά για να λάμψει ως οδηγός. Δεν έχει φτάσει στο απόγειο των ικανοτήτων του και όλα όσα έμαθε πέρυσι θα τα χρησιμοποιήσει στις μάχες του φέτος», ανέφερε ο Βρετανός.

