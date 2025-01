Ο αναβάτης της Ducati Corse στο MotoGP θέλει φέτος να σταματήσει τα λάθη που κοστίζουν πολύ ακριβά.

Το 2024 αποδείχθηκε ως η «σεζόν των λαθών» για τον Πέκο Μπανάια. Ο Ιταλός αναβάτης παρά τις 11 νίκες του σε 20 Grand Prix στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του MotoGP, δεν κατάφερε να υπερασπιστεί τον τίτλο του, τον οποίο κατέκτησε ο Χόρχε Μαρτίν.

Τα λάθη του σε κρίσιμες στιγμές τον έφεραν σε δύσκολη θέση και δεν κατάφερε να πάρει το τρίτο του σερί πρωτάθλημα. Ο Μπανάια θέλει το πάθημα να τού γίνει μάθημα ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν και στο μυαλό του κατά τη διάρκεια του χειμώνα ήταν διαρκώς το πώς θα σταματήσει αυτά τα λάθη.

Το πάθος του για τους αγώνες και το πείσμα του να επιστρέψει στην κορυφή τον κράτησε απασχολημένο ακόμη και στον μήνα του μέλιτος, όπως παραδέχθηκε στο Sky Sport: «Το γνωρίζω πως πρέπει να σταματήσω να κάνω λάθη. Το καλό είναι πως κάνω από μόνος μου αναλύσεις των αγώνων μου. Το προηγούμενο διάστημα να ήμουν στο μήνα του μέλιτος, αλλά σκεφτόμουν συγκεκριμένες στιγμές από την περασμένη αγωνιστική σεζόν. Ο φετινός μου χειμώνας ήταν σαν ένα παραμύθι. Ο μήνας του μέλιτος ήταν πολύ πιο όμορφος απ’ όσο περίμενα. Κατάφερα να χαλαρώσω ώστε να επιστρέψω και να είμαι έτοιμος».

To 2025 o Μπανάια θα ξεκινήσει τη σεζόν ως το φαβορί για τον τίτλο. Δίπλα του θα έχει φέτος για teammate τον Μαρκ Μάρκεθ, ωστόσο περιμένει σκληρό ανταγωνισμό και από αντίπαλα εργοστάσια: «Ήρθε η περίοδος που θα ξεκινήσω να οδηγώ μοτοσικλέτες και πάλι, κάτι το οποίο μας αρέσει περισσότερο ως αναβάτες. Σίγουρα θα είναι μια διασκεδαστική σεζόν για όλους, αλλά και πολύ δύσκολη λόγω των πολλών αγώνων. Ο ανταγωνισμός γίνεται ολοένα και πιο σκληρός. Η Aprilia θα είναι γρήγορη, η KTM είχε δύσκολο χειμώνα αλλά έχει γρήγορους αναβάτες. Η Yamaha και η Honda θα βελτιωθούν σίγουρα. Θα δούμε τι θα γίνει, όμως πρέπει να αναλογιστούμε το τι πήγε λάθος πέρυσι ώστε να το βελτιώσουμε».

