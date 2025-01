O οδηγός της Scuderia Ferrari προβλέπει πως τα επόμενα χρόνια ένας «γίγαντας» του παρελθόντος θα επιστρέψει στη διεκδίκηση νικών στη Formula 1.

Ο Σάρλ Λεκλέρ έκανε μία γενναία δήλωση για το μέλλον. Ο οδηγός της Ferrari πιστεύει πως τις επόμενες σεζόν δεν θα είναι μόνο τέσσερις οι ομάδες που θα βρίσκονται στο παιχνίδι της νίκης στα Grand Prix της Formula 1.

Η ομάδα που πιστεύει πως θα κάνει άλματα προόδου και θα σκαρφαλώσει στην κατάταξη δυναμικής είναι η Williams. H βρετανική ομάδα που έχει να κατακτήσει τίτλους στην F1 από το 1997 έχει πλέον στα χέρια της ένα μυστικό όπλο σύμφωνα με τον Λεκλέρ και αυτό δεν είναι άλλο από τον Κάρλος Σάινθ.

He’s here, and he’s perfect 💙🌶️ https://t.co/MYoIUJyC8u

Ο 27χρονος πιστεύει πως ο τέως teammate του θα προσφέρει πολλά στην ομάδα του Γκρόουβ: «Πιστεύω πως είναι θέμα χρόνου μέχρι ο Κάρλος να επιστρέψει στις κορυφαίες θέσεις και να παλεύει μαζί μας για νίκες. Θα προσφέρει πάρα πολλά στη Williams. Είναι πολύ ευαίσθητος σε κάθε μικρή αλλαγή και αισθάνεται τα πάντα στο μονοθέσιο. Είμαι σίγουρος πως την επόμενη μέρα μετά τις δοκιμές που έκανε στο Άμπου Ντάμπι έδωσε τόσες πληροφορίες στη Williams που θα τους βοηθήσει σημαντικά στην επόμενη αγωνιστική σεζόν».

Marking one month to go with a sneak peek of our 2025 challenger 👀🔊