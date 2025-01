Ο 21 ετών Αργεντινός υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο με τη γαλλική ομάδα - Ο ρόλος του το 2025.

Οι φήμες που κυκλοφόρησαν αρχικά στην Αργεντινή επιβεβαιώθηκαν με την Alpine να ανακοινώσει την έναρξη πολυετούς συνεργασίας με τον Φράνκο Κολαπίντο. Ο νεαρός οδηγός που αγωνίστηκε σε 9 Grand Prix πέρυσι με την Williams Racing και άφησε πολύ καλές εντυπώσεις, θα έχει το ρόλο του δοκιμαστή και αναπληρωματικού οδηγού της γαλλικής ομάδας τη φετινή σεζόν.

Με δεδομένο όμως ότι η ανακοίνωση κάνει λόγο για πολυετή συμφωνία, δεν αποκλείεται μελλοντικά ο Κολαπίντο να προαχθεί σε οδηγό αγώνων της Alpine. Αυτό το ρόλο έχουν φέτος ο Γάλλος Πιερ Γκασλί και ο Αυστραλός Τζακ Ντούχαν.

VAMOS FRANCO 🇦🇷



He joins us on a multi-year deal. Franco will be our Reserve Driver for 2025 👌