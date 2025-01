Μπορεί να μην είναι το φαβορί για το φετινό τίτλο στη Formula 1, όμως ο Μαξ Φερστάπεν δεν θα πέσει αμαχητί.

Για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια, ο Μαξ Φερστάπεν δεν μπαίνει στη σεζόν της Formula 1 ως το γκραν φαβορί. Η Red Bull Racing δείχνει να είναι ένα βήμα πίσω από τις McLaren και Scuderia Ferrari, κάτι που ίσως κρίνει και το πρωτάθλημα των οδηγών.

Ο 27χρονος Ολλανδός θα επιχειρήσει φέτος κάτι που έχει πετύχει μόνο ο Μίκαελ Σουμάχερ στην ιστορία του σπορ: να κατακτήσει το πέμπτο συνεχόμενο πρωτάθλημα οδηγών. Το ρεκόρ κατέχει ο Γερμανός από την πενταετία 2000-2004 κυριαρχίας του με τη Ferrari. Τέσσερις συνεχόμενους τίτλους έχουν επίσης ο Λούις Χάμιλτον (2017-2020), ο Σεμπάστιαν Φέτελ (2010-2013) και ο Χουάν Μανουέλ Φάντζιο (1054-1957).

After winning his fourth title in a row in 2024, can Verstappen equal the all-time record held by Schumacher, in 2025? 🤔#F1 pic.twitter.com/lBoLKqFjbT