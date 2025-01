Με το Grand Prix Βελγίου αρχίζει το... rotation προκειμένου να μπουν στο καλεντάρι της Formula 1 και νέοι αγώνες.

Την επέκταση του συμβολαίου με το Grand Prix Βελγίου στη φημισμένη πίστα του Σπα ανακοίνωσε η Formula 1. Το τωρινό συμβόλαιο έληγε φέτος, με τον αγώνα να είναι προγραμματισμένος για το τριήμερο 25 – 27 Ιουλίου.

Και ενώ η επέκταση είναι μέχρι και το 2031, το Grand Prix στο Σπα θα διεξαχθεί τις 4 από τις 6 σεζόν (2026, 2027, 2029, 2031), καθώς δεν θα βρίσκεται στο καλεντάρι το 2028 και το 2030.

