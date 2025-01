Το Ράλλυ Ντακάρ αποδεικνύει διαρκώς ότι είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια στον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Η 48ωρη χρονομετρημένη διαδρομή του Ράλλυ Ντακάρ, την Κυριακή 5 και τη Δευτέρα 6 Ιανουαρίου, αποτελεί το πιο απαιτητικό κομμάτι του αγώνα που διεξάγεται στην έρημο της Σαουδικής Αραβίας.

Τα πληρώματα δεν μπορούν να ζητήσουν βοήθεια από τους μηχανικούς της ομάδας του και πρέπει να αντιμετωπίσουν την πρόκληση 967 χιλιομέτρων !

Τη νύχτα την πέρασαν σε ένα πρόχειρο χώρο κατασκήνωσης. Αρκετοί μάλιστα δεν γνώριζαν πώς να στήσουν τη σκηνή!

Στη συνέχεια έφαγαν όλοι μαζί δίπλα σε φωτιές.

