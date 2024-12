Ανασκόπηση Formula 1: Η χρονιά που έγραψε ιστορία (vid)

Έπειτα από 24 Grand Prix, ατελείωτες μάχες, συναρπαστικούς αγώνες, και μεγάλες ανατροπές, η σεζόν της Formula 1 2024 ανέδειξε παγκόσμιους πρωταθλητές τους Μαξ Φερστάπεν και McLaren Racing.

Η σεζόν της Formula 1 για το 2024 ξεκίνησε με παρόμοιο τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε αυτή του 2023, με τον Μαξ Φερστάπεν και τη Red Bull Racing να έχουν τον απόλυτο έλεγχο σε κάθε Grand Prix. Τα πράγματα άλλαξαν όμως γρήγορα, καθώς οι αντίπαλοί τους εξέλιξαν με ορθολογικό τρόπο και κατάφεραν όχι μόνο να φτάσουν τους «ταύρους» αλλά να τους ξεπεράσουν.

Κατά τη διάρκεια της σεζόν είδαμε 7 διαφορετικούς νικητές από 4 διαφορετικές ομάδες, με την κάθε μία να έχει τουλάχιστον 4 νίκες. Αυτό ήταν απόδειξη πως κάθε αναβάθμιση μπορεί να φέρει μεγάλες αλλαγές στη δυναμική των μονοθεσίων, τα οποία με τη σειρά τους έδειχναν διαφορετικό «πρόσωπο» από πίστα σε πίστα λόγω των διαφορετικών χαρακτηριστικών τους.

Celebrating a magical year, together ✨ #F1 pic.twitter.com/iYZx3tBywG

Η φετινή χρονιά μπορεί να μην είχε τη μεγάλη μάχη που θα θέλαμε στο πρωτάθλημα οδηγών, είχε όμως στο πρωτάθλημα κατασκευαστών. Παίρνοντας τα πράγματα ένα-ένα, ο Μαξ Φερστάπεν έκανε μια από τις καλύτερες χρονιές του στη Formula 1 κατακτώντας τον 4ο τίτλο της καριέρας του.

Οι 7 νίκες στα 10 πρώτα Grand Prix όταν η Red Bull είχε το ταχύτερο μονοθέσιο του έδωσε τη δυνατότητα να αποκτήσει ένα «μαξιλαράκι» ασφαλείας στη βαθμολογία και αυτό δεν του επέφερε μεγάλη πίεση όταν η RB20 δεν είχε τη δυνατότητα να κερδίσει. Με ορισμένες εκπληκτικές εμφανίσεις όπως στη Σιγκαπούρη, στο Κατάρ και -κυρίως- στη Βραζιλία, κατάφερε να πάρει το πρωτάθλημα.

This was a wonderful time of year 😁



📸 @snapper_thommo @gettyimages#F1 || #RedBullRacing pic.twitter.com/iwtETKkUFV