Προτού ολοκληρωθεί η φετινή χρονιά, η Red Bull Racing οριστικοποίησε τη μορφή του επόμενου μονοθεσίου της για τη Formula 1.

Οι πρώτες πληροφορίες για το μονοθέσιο της Red Bull Racing του 2025 έγιναν γνωστές από «επίσημα χείλη». Η αυστριακή ομάδα μπορεί να κατέκτησε το πρωτάθλημα οδηγών με τον Μαξ Φερστάπεν στο 2024, ωστόσο η εξέλιξη της RB20 ήταν η μεγάλη της αδυναμία.

Στο εργοστάσιο του Μίλτον Κινς έπρεπε τα τεχνικά τμήματα να ψάξουν την αιτία της κακής απόδοσης, μιας και οι αναβαθμίσεις κατά τη διάρκεια της σεζόν όχι μόνο δεν έκαναν το μονοθέσιο ταχύτερο, αλλά το κατέστησαν πιο δύσκολο στην οδήγηση. Αρκετά άτομα σταμάτησαν να ασχολούνται με το μονοθέσιο του 2025, ώστε να βοηθήσουν στη διόρθωση των προβλημάτων της RB20.

This was a wonderful time of year 😁



📸 @snapper_thommo @gettyimages#F1 || #RedBullRacing pic.twitter.com/iwtETKkUFV