Στη βρετανική ομάδα δεν βλέπουν την ώρα να αρχίσει να εργάζεται στο εργοστάσιο του Σίλβερστον ο «γκουρού» της αεροδυναμικής.

Η Aston Martin έκανε την έκπληξη στο 2024, καθώς κατάφερε να αποσπάσει την υπογραφή του Άντριαν Νιούι. Ο Βρετανός αποφάσισε να τελειώσει τη συνεργασία του με τη Red Bull Racing και από την άνοιξη του 2025 θα ξεκινήσει να εργάζεται στη βρετανική ομάδα.

Στις τάξεις της Aston Martin ανυπομονούν για τη μέρα που θα ξεκινήσει να εργάζεται ο Νιούι, μιας και οι γνώσεις και η εμπειρία του θα βελτιώσουν την ομάδα του Σίλβερστον. Σε βίντεο που έκανε ανάρτηση η Aston Martin στο Youtube, ο επικεφαλής της, Μάικ Κρακ, μίλησε για τον Νιούι και έκανε την αναλογία με τον Γιόντα από το Star Wars σε απάντηση φίλου της βρετανικής ομάδας.

Happy Holidays to all of our fans, teammates and partners celebrating across the world. 💚 pic.twitter.com/OXbCnTocTZ