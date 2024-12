Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της Formula 1 στην αγωνιστική σεζόν του 2024 έγινε στο GP Μ. Βρετανίας το οποίο κατέκτησε ο Λιούις Χάμιλτον.

Το 2024 έφτασε στο τέλος του και μας άφησε αρκετές ιστορίες η οποίες θα μένουν αξέχαστες. Οι μάχες κατά τη διάρκεια της σεζόν της Formula 1 που μας πέρασε ήταν πολλές, με αρκετούς οδηγούς και ομάδες να ξεχωρίζουν.

Είτε πρόκειται για την εξέλιξη ενός αγώνα είτε για την εμφάνιση κάποιου οδηγού, ορισμένα Grand Prix παραμείνουν στο μυαλό μας ως εμβληματικά και χαρακτηριστικά των όσων ζήσαμε. Ένα από αυτά ήταν το Grand Prix Μεγάλης Βρετανίας, στο οποίο νικητής αναδείχθηκε ο Λιούις Χάμιλτον της Mercedes-AMG F1.

O Βρετανός είχε την πρώτη του ευκαιρία να διεκδικήσει νίκη στη σεζόν έπειτα από ένα μέτριο ξεκίνημα με ένα δύστροπο μονοθέσιο. Όντας σπεσιαλίστας στην πίστα του Σίλβερστον δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Ο καιρός έπαιξε το ρόλο του με τη βροχή να κάνει την εμφάνισή της μετά τους πρώτους γύρους.

Ο Χάμιλτον είχε πολλούς αντιπάλους, μιας και έδινε μάχη με τον teammate του, Τζορτζ Ράσελ, τις McLaren των Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι και τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull. H οδηγική του ευφυΐα, το χαρισματικό του ταλέντο και η εμπειρία του έπαιξαν τεράστιο ρόλο στην επίτευξη ενός ονειρικού αποτελέσματος.

Η κρίσιμη στιγμή ήταν στην αλλαγή από ελαστικά βροχής σε σλικ για στεγνό οδόστρωμα. Η Mercedes τον έφερε στα pits τη σωστή στιγμή και φόρεσε στην W15 τη μαλακή γόμα ελαστικών και το ίδιο έκανε η McLaren με τον Λάντο Νόρις. Αντιθέτως, η Red Bull είχε στον Φερστάπεν τη σκληρή γόμα, η οποία αποδείχθηκε σωστή και απείλησε για τη νίκη.

Ο Χάμιλτον με άψογη διαχείριση ελαστικών και ταχύτατους γύρους κατάφερε να κρατηθεί στην κορυφή και να πάρει την πρώτη του νίκη μετά από 970 ημέρες και τη Σαουδική Αραβία του 2021. Για τον ίδιο δεν υπήρχε καλύτερο μέρος να το κάνει από το Σίλβερστον.

Two and a half years after his last win, No. 104 was one of the sweetest of all@LewisHamilton's final home win in @MercedesAMGF1 colours couldn't have been more perfect 🖤#F1 pic.twitter.com/GSyOR8FLPl