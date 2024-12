Νέα επίθεση εξαπέλυσε ο Γερμανός πρώην οδηγός της Formula 1 για τον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή, ο οποίος οδεύει προς Μαρανέλο.

Με ιδιαίτερα επικριτικά σχόλια για τον Λιούις Χάμιλτον θέλησε να κλείσει το 2024 ο πρώην οδηγός της Formula 1, Ραλφ Σουμάχερ. Ο Γερμανός ψάχνει κάθε ευκαιρία για να «ρίξει βέλη» στον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή και ποτέ δεν διστάζει να το κάνει.

Τώρα, ο Γερμανός συνέκρινε τον Βρετανό με τον αδερφό του, Μίκαελ Σουμάχερ. Μιλώντας στο Sky Germany, εξέφρασε την άποψή του πως ο Χάμιλτον δεν ξέρει πώς να εξελίξει ένα μονοθέσιο σε αντίθεση με τον έτερο 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή.

«Η μεγαλύτερη διαφορά είναι πως ο Μίκαελ, πέρα από άλλες αρετές του, μπορούσε να εξελίξει τέλεια το μονοθέσιο πάνω στο οδηγικό του στιλ και να το κάνει μαζί με τους μηχανικούς. Ο Λιούις δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Ποτέ δεν μπορούσε να το κάνει αυτό εάν ακούσουμε το τι λένε οι τεχνικοί της Mercedes. O Τότο Βολφ έχει πει πως ένας οδηγός πρέπει να μπαίνει στο μονοθέσιο και να πατάει το γκάζι και οι τεχνικοί να κάνουν την εξέλιξη. Το είπε αυτό επίσης επειδή οι οδηγοί του δεν ήταν ικανοί να δώσουν τις σωστές κατευθύνσεις για την εξέλιξη. Ο Μίκαελ ήταν πολύ διαφορετικός. Πάντα έλεγε στους Ρος Μπρον και Ζαν Τοντ την κατεύθυνση στην εξέλιξη που ήθελε», είπε.

