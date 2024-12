Την αποτίμηση της φετινής αγωνιστικής σεζόν της Formula 1 έκανε ο Μονεγάσκος οδηγός της Scuderia Ferrari και εμφανίστηκε αρκετά χαρούμενος.

Την καλύτερη χρονιά της μετά από πολλά χρόνια έκανε η Ferrari στο 2024. Παρά τα προβλήματα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η ομάδα του Μαρανέλο κατάφερε να παλέψει για το πρωτάθλημα κατασκευαστών, το οποίο έχασε στον τελευταίο αγώνα από τη McLaren.

Η φετινή σεζόν ήταν ένα μεγάλο μάθημα για τους Ιταλούς, οι οποίοι έβαλαν γερές βάσεις για το 2025, στο οποίο θέλει να πρωταγωνιστήσει. Ο Σαρλ Λεκλέρ μιλώντας στους New York Times εμφανίστηκε πολύ ευχαριστημένος από τον τρόπο τον οποίο αγωνίστηκε και διαχειρίστηκε η Ferrari τη σεζόν που ολοκληρώθηκε πριν από μερικές εβδομάδες.

Wishing you a day filled with joy, love, and holiday magic! 🎅❤️ pic.twitter.com/2GBUrUpCl3

«Κοιτάζοντας πίσω στη χρονιά, είμαι ικανοποιημένος με τη σεζόν που είχαμε. Νομίζω ότι δεν συμβαίνει συχνά όταν κοιτάζω στο παρελθόν να νιώθω ότι έχουν χαθεί ελάχιστες ευκαιρίες. Υπήρχε μια περίοδος κακής απόδοσης μετά το Μονακό για δύο, τρεις αγώνες όπου είχαμε μια αναβάθμιση που δεν λειτούργησε σωστά και έπρεπε να στήσουμε το μονοθέσιο με τρόπο δεν θέλαμε, αλλά έπρεπε να μάθουμε κάτι από αυτό. Είμαστε στη θέση που βρισκόμαστε τώρα, επειδή έχουμε περάσει από αυτή την κατάσταση για δύο, τρεις αγώνες. Επομένως, δεν θα το άλλαζα αυτό, και νομίζω ότι κάναμε τη σωστή επιλογή ως ομάδα. Οπότε εάν δούμε τη γενική εικόνα, νομίζω ότι ήταν μια θετική σεζόν. Νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας, μας έλειψε η απόδοση, ειδικά στην αρχή της σεζόν, ώστε να παλέψουμε για καλύτερα πράγματα. Αλλά νομίζω ότι όσον αφορά τη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων η ομάδα το έκανε με επιτυχία», ανέφερε ο οδηγός από το Μονακό.

From iconic race wins to countless funny moments…



Tell us below your favourite @Charles_leclerc moments from the 2024 season 👇 pic.twitter.com/upu0Dj71ky