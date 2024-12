Η Formula 1 ανακοίνωσε ποιο ήταν το καλύτερο προσπέρασμα για την αγωνιστική σεζόν του 2025 και ο νικητής προκάλεσε αντιδράσεις.

Μπορεί να πήρε μέρος σε μόλις 9 Grand Prix στη φετινή σεζόν της Formula 1, αλλά ο Φράνκ Κολαπίντο κατάφερε να πραγματοποιήσει το προσπέρασμα της χρονιάς. Έπειτα από σχετική ψηφοφορία, η κίνηση του Αργεντινού στον Φερνάντο Αλόνσο της Aston Martin στο Grand Prix ΗΠΑ αναδείχθηκε η καλύτερη για το 2024.

Ο Κολαπίντο ήταν στο DRS του Αλόνσο ενώ οι δύο οδηγοί κατευθύνονταν προς τη στροφή 12 στον 23ο γύρο του Grand Prix. H μάχη τους σε εκείνο το σημείο ήταν για τη 10η θέση. Ο οδηγός της Williams έκανε «dummy» κίνηση στον δύο φορές παγκόσμιο πρωταθλητή της Formula 1 και του… βούτηξε από την εσωτερική.

Ο Κολαπίντο, όχι μόνο κατάφερε να κρατηθεί μπροστά από τον οδηγό της Aston Martin, αλλά κατάφερε να μείνει εντός ορίων πίστας σε μία εκπληκτική κίνηση, με ρίσκο, τόλμη και... τσαμπουκά. Αυτός ήταν μόλις ο 4ος αγώνας του 21χρονου στην F1 και κατάφερε να κάνει το προσπέρασμα της χρονιάς πάνω στον Αλόνσο. Μπορείτε να απολαύσετε αυτή την εντυπωσιακή κίνηση στο παρακάτω βίντεο.

You voted in your hundreds of thousands, and named Franco Colapinto as the 2024 @cryptocom Overtake of the Year winner 🏆#F1 pic.twitter.com/4bCW3uWOpG