O Φινλανδός οδηγός θα ενταχθεί και πάλι στην οικογένεια της γερμανικής ομάδας της Formula 1, σε έναν διαφορετικό όμως ρόλο από αυτόν που έχει συνηθίσει τα τελευταία χρόνια.

O μεγάλος χαμένος της φετινής μετεγγραφικής περιόδου της Formula 1 ήταν δίχως αμφιβολία ο Βάλτερι Μπότας. Ο Φινλανδός ήλπιζε πως θα παραμείνει στις τάξεις της Sauber μιας και είχε ενημερωθεί πως η Audi θέλει να τον κρατήσει για οδηγό όταν αναλάβει τον πλήρη έλεγχο της ελβετικής ομάδας. Εν τέλει οι Γερμανοί αθέτησαν την υπόσχεσή τους, μιας και υπέγραψαν τους Νίκο Χούλκενμπεργκ και Γκαμπριέλ Μπορτολέτο και ο Μπότας έμεινε χωρίς αγωνιστική θέση για το 2025.

Δεν έμεινε όμως έξω από τις πίστες της Formula 1. Η Mercedes-AMG F1 ανακοίνωσε την πρόσληψη του Μπότας ως τρίτου οδηγού για την αγωνιστική σεζόν του 2025. Ο 35χρονος επιστρέφει στην ομάδα με την οποία αγωνίστηκε από το 2017 έως το 2021 και γνώρισε τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας του.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να απαντήσω επιτέλους στην ερώτηση που έθεσα τον περασμένο μήνα. Η επιστροφή στην οικογένεια της Mercedes ως τρίτος οδηγός για το 2025 είναι αυτό που ακολουθεί για εμένα και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ευχαριστημένος. Θέλω να ευχαριστήσω τον Τότο Βολφ, την ομάδα του Μπράκλεϊ και όλους στη Mercedes που με υποδέχτηκαν πίσω με ανοιχτές αγκάλες. Παρά τις προκλήσεις των τελευταίων ετών, ξέρω ότι έχω ακόμα πολλά να συνεισφέρω στη F1. Από τότε που ήμουν 5 ετών όταν μεγάλωσα στη Ναστόλα της Φινλανδίας, το όνειρό μου ήταν να πετύχω στην κορυφαία κατηγορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ήμουν τυχερός που έχω απολαύσει πολλές απίστευτες στιγμές στα 12 χρόνια που αγωνίζομαι στη F1 μέχρι τώρα. Καθώς επιστρέφω στον τόπο όπου σημειώθηκαν τόσες πολλές από αυτές τις στιγμές, ανυπομονώ να χρησιμοποιήσω όλη τη γνώση που έχω αποκτήσει για να βοηθήσω την ομάδα να αποδώσει και να προχωρήσει προς τον στόχο μας να αγωνιστούμε για τα παγκόσμια πρωταθλήματα», ήταν τα λόγια του Μπότας για την επιστροφή του στη Mercedes.

