Η Scuderia Ferrari ανακοίνωσε την ημερομηνία που θα παρουσιάσει το μονοθέσιο με το οποίο θα πάρει μέρος στο πρωτάθλημα της Formula 1 του 2025.

Σε κλίμα 2025 μπαίνει σιγά-σιγά ο κόσμος της κορωνίδας του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Η Scuderia Ferrari έγινε η πρώτη ομάδα που αποκάλυψε την ημερομηνία παρουσίασης του νέου της μονοθεσίου. Με ανάρτηση στους επίσημους λογαριασμούς της στα social media, γνωστοποίησε πρώτη πως θα δούμε το νέο μονοθέσιο στις 19 Φεβρουαρίου.

Πρόκειται για μία ιδιαίτερη παρουσίαση, καθώς το μονοθέσιο του 2025 θα είναι η πρώτη Ferrari του Λιούις Χάμιλτον. Ο Βρετανός έκανε το μεγάλο βήμα και άφησε τη Mercedes-AMG F1 για χάρη της Scuderia και ευελπιστεί να κατακτήσει το 8ο πρωτάθλημα της καριέρας του με την ιταλική ομάδα. Δίπλα του θα έχει τον Σαρλ Λεκλέρ, ο οποίος θα βρίσκεται στην 7η σεζόν του με την ομάδα του Μαρανέλο.

Η παρουσίαση της Ferrari θα γίνει μία ημέρα μετά την εκδήλωση της Formula 1 στην O2 Arena του Λονδίνου όπου θα γίνει η παρουσίαση των 10 ομάδων για τη σεζόν του 2025. Αυτό μαρτυρά πως δεν πρόκειται να δούμε τη νέα Ferrari στο Λονδίνο παρά μόνο ένα εκθεσιακό μονοθέσιο, κάτι το οποίο αναμένεται να κάνουν και άλλες ομάδες του grid.

Get ready to meet our 2025 challenger#ScuderiaFerrari pic.twitter.com/RZEZxRJ4YG