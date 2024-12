Ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής αποχαιρέτησε τον Σέρχιο Πέρεζ, η συνεργασία του οποίου με τη Red Bull Racing έληξε πρόωρα.

To τέλος στην κοινή πορεία Σέρχιο Πέρεζ και Red Bull Racing ήταν «κοινό μυστικό» στο χώρο της Formula 1, καθώς η αυστριακή ομάδα αναζητούσε τρόπο να λύσει το συμβόλαιό της με τον Μεξικανό οδηγό. Τελικά οι διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν και το απόγευμα της Τετάρτης ανακοινώθηκε το... διαζύγιο.

Οι αρνητικές εμφανίσεις του 34χρονου στο δεύτερο μισό της φετινής σεζόν στέρησαν από την Red Bull Racing τον τίτλο τους κατασκευαστές, ο οποίος κατέληξε στην McLaren.

Ο Μαξ Φερστάπεν κατέκτησε τέσσερις τίτλους στην F1, όλους με teammate τον Μεξικανό. Ο 27χρονος Ολλανδός αποχαιρέτησε τον Πέρεζ, από τον οποίο πήρε αρκετές φορές βοήθεια κατά τη διάρκεια αγώνων. «Ήταν απολαυστικό να οδηγώ δίπλα σου. Είχαμε ορισμένες φανταστικές στιγμές μαζί, τις οποίες θα θυμάμαι πάντα. Σε ευχαριστώ Τσέκο», έγραψε ο Φερστάπεν στα social media.

It’s been an absolute pleasure driving alongside you 🙏 We’ve had some amazing moments together that I’ll always remember. Thank you, Checo! pic.twitter.com/iaUMunXZb3