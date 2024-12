Ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2024 δεν μετανιώνει για τον τρόπο με τον οποίο οδήγησε σε ορισμένες περιπτώσεις στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1.

Ο Μαξ Φερστάπεν επιβεβαίωσε πως δεν έχει κανένα πρόβλημα να παραβλέπει τα όρια των κανονισμών και να τους παραβιάζει στις μάχες του με άλλους οδηγούς. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς δέχθηκε έντονη κριτική από ανταγωνιστές του για τον τρόπο που οδηγούσε και διαχειρίστηκε μάχες του.

Για το πρωτάθλημα οδηγών τον είδαμε να παλεύει με μεγαλύτερη «μανία» απέναντι στον Λάντο Νόρις. Η πιο χαρακτηριστική μάχη ήταν στο Μεξικό όπου ο Ολλανδός δέχθηκε δύο ποινές 10 δευτερολέπτων.

