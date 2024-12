Ο Ισπανός οδηγός έκανε τα τελευταία του χιλιόμετρα με μονοθέσιο της ιταλικής ομάδας και είχε για παρέα στην πίστα τον πατέρα του.

Ο Κάρλος Σάινθ αποχαιρετά τη Ferrari στο τέλος του χρόνου. Ο Ισπανός θα γίνει οδηγός της Williams Racing και τη θέση του στην ομάδα του Μαρανέλο θα πάρει ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, Λιούις Χάμιλτον.

Το Grand Prix Άμπου Ντάμπι δεν ήταν η τελευταία φορά που ο Σάινθ οδήγησε μονοθέσιο της Ferrari. Ο 30χρονος βρέθηκε στην πίστα του Φιοράνο που τελεί υπό την ιδιοκτησία της ιταλικής μάρκας και βρέθηκε πίσω από το τιμόνι της F1-75 του 2022. Μάλιστα, είχε και την καλύτερη δυνατή παρέα στην πίστα, μιας και δεύτερο μονοθέσιο της Ferrari βρέθηκε ο πατέρας του, Κάρλος Σάινθ Sr.

