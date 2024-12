H ομάδα που αγωνίστηκε στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1 υπό την ονομασία RB θα πάρει μέρος στο 2025 με νέα ταυτότητα.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η δεύτερη ομάδα της Red Bull στη Formula 1 θα αλλάξει όνομα. Το 2006 τη γνωρίσαμε ως Toro Rosso όταν ο αυστριακός κολοσσός εξαγόρασε τη Minardi. Διατήρησε αυτή την ονομασία μέχρι το 2018 καθώς άλλαξε ονομασία σε AlphaTauri ενώ το 2024 πέρασε σε μία νέα εποχή ως Visa Cash App RB.

Φαίνεται πως η αναζήτηση ταυτότητας συνεχίζεται μιας και η ομάδα της Φαέντσα αναμένεται να αγωνιστεί με νέο όνομα τη σεζόν του 2025. Στην πρώτη λίστα συμμετοχών της Formula 1 για την επόμενη χρονιά που δημοσίευσε η FIA αναφέρεται υπό την ονομασία Racing Bulls.

