O Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing αναφέρθηκε στη βρετανική ομάδα και τον τρόπο που διαχειρίστηκε τη φετινή της σεζόν.

Ο Μαξ Φερστάπεν δεν είναι οπαδός των team orders και αυτό το τονίζει σε κάθε ευκαιρία. Στο GP Βραζιλίας του 2022 αρνήθηκε επιδεικτικά να βοηθήσει τον teammate του, Σέρχιο Πέρεζ, ο οποίος πάλευε για τη 2η θέση στο πρωτάθλημα οδηγών.

Στη φετινή αγωνιστική σεζόν της Formula 1 είδαμε την ομάδα της McLaren να εφαρμόζει team orders ανάμεσα στους οδηγούς της, «βαφτίζοντάς» τα ως: Papaya Rules. Στην πράξη αυτό αποδείχθηκε δύσκολο στην υλοποίηση, με τη βρετανική ομάδα να βρίσκεται αρκετές φορές σε δύσκολη θέση εντός της σεζόν.

Ο Φερστάπεν σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Viaplay, ρωτήθηκε για την άποψή του σχετικά με τα «Papaya Rules» της McLaren, με τον Ολλανδό να λέει: «Αυτή είναι μία πολύ ανόητη φράση. Σε τι αναφέρεται; Papaya rules… Δεν υπάρχει καμία χρησιμότητα γι’ αυτό. Καθόλου. Εάν ο αρχιμηχανικός μου, το έλεγε σε εμένα στον ασύρματο θα του απαντούσα: “Απλά σκάσε”. Τι σημαίνει δηλαδή αυτό; Είστε ελεύθεροι να παλέψετε; Έπρεπε να το είχαν λύσει αυτό ταχύτερα και καλύτερα».

Papaya rules 👀



And Oscar was in no mood to wait around 💪#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/6wnNtYF7QV