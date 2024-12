O διάδοχος του Χάμιλτον στην Mercedes-AMG F1 συμμετέχει στην προωθητική καμπάνια της ηλεκτρικής CLA.

Το 2025 φέρνει νέο οδηγό στην ομάδα της Mercedes-AMG F1, με τον Κίμι Αντονέλι να διαδέχεται τον Λούις Χάμιλτον που «μετακομίζει» στο Μαρανέλο και τη Ferrari. Την ίδια χρονιά θα λανσαριστεί η νέα CLA, η οποία θα είναι αμιγώς ηλεκτρική.

Ο 18χρονος Ιταλός άρχισε ήδη να συμμετέχει σε προωθητικές ενέργειες της γερμανικής μάρκας. Στο βίντεο που ανέβηκε στα social media της Mercedes-Benz ο Αντονέλι οδηγεί την καμουφλαρισμένη CLA σε χιονισμένες επιφάνειες και απολαμβάνει το σύστημα ανάκτησης ενέργειας.

Time to recharge this holiday season, even for the fastest drivers. But one gift is still waiting to be unwrapped: The all-new #CLA ✨#MercedesBenz #KimiAntonelli #F1

