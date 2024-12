O 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής είχε μια ξεχωριστή συνάντηση με τα μονοθέσια τα οποία τον βοήθησαν να κατακτήσει την κορυφή της Formula 1.

Τώρα που οι δρόμοι των Λιούις Χάμιλτον και Mercedes-AMG F1 χωρίζουν, το Μουσείο της Mercedes-Benz γιορτάζει τη συνεργασία της μάρκας με τον πολυπρωταθλητή με μια πολύ ιδιαίτερη έκθεση. Έως τις 6 Ιανουαρίου του 2025, έξι από τα μονοθέσια με τα οποία έγινε πρωταθλητής στη Formula 1 θα εκτίθενται στο Great Hall στο επίπεδο της εισόδου. Μάλιστα, η είσοδος στη Μεγάλη Αίθουσα είναι δωρεάν για το κοινό.

Κοιτάζοντας πίσω στην καριέρα του που έσπασε τα ρεκόρ κάτω από τη σημαία της Mercedes: Ο Λιούις Χάμιλτον είναι ο πιο επιτυχημένος οδηγός στην ιστορία Formula 1. Κέρδισε επτά τίτλους παγκοσμίου πρωταθλήματος με μονοθέσια της Mercedes, ενώ ο πρώτος του το 2008 ήταν με τη McLaren-Mercedes MP4-23.

Το μονοθέσιο με το οποίο ο Χάμιλτον κατέκτησε το παγκόσμιο πρωτάθλημα το 2020 εκτίθεται στη μόνιμη έκθεση στο Legends Room 7: «Silver Arrows – Races and Records».

