F1 - Με την έγκυο σύντροφό του στην απονομή του πρωταθλήματος ο Φερστάπεν (vid)

Μέσα στο 2024 ο Ολλανδός οδηγός κατέκτησε τον τέταρτο παγκόσμιο τίτλο του στη Formula 1 αλλά επίσης έμαθε ότι θα γίνει πατέρας.

Με την επίσημη εκδήλωση της FIA για την απονομή των τροπαίων στους πρωταθλητές, έπεσε στο Κιγκάλι της Ρουάντα η αυλαία στον μηχανοκίνητο αθλητισμό για το 2024.

Στη Formula 1 ο τίτλος των κατασκευαστών πήγε στην McLaren (για πρώτη φορά από το 1998), ενώ αυτός των οδηγών κατέληξε για τέταρτη συνεχή χρονιά στα χέρια του Μαξ Φερστάπεν.

Ακριβώς μία εβδομάδα πριν το gala, το οποίο διεξήχθη στο Κιγκάλι της Ρουάντα, ο 27χρονος οδηγός της Red Bull Racing ανακοίνωσε ότι η σύντροφός του Κέλι Πικέ είναι έγκυος. Η 36χρονη Βραζιλιάνα, κόρη του πρώην πρωταθλητή της F1, Νέλσον Πικέ, συνόδευσε τον Φερστάπεν στην εκδήλωση.

Max Verstappen fought hard to secure his fourth Formula One Drivers' title this year, overcoming the challenges of a less dominant car compared to previous seasons by relying on his unmatched consistency, skill, and racecraft to prevail in a fiercely competitive season.… pic.twitter.com/23PODyO70n