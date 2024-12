Το περίπλοκο σύστημα που ίσχυσε φέτος προκάλεσε «πονοκέφαλο» σε δημοσιογράφους και θεατές.

Μόλις μία σεζόν «άντεξε» το περίπλοκο βαθμολογικό σύστημα του WRC που έδινε απένειμε διαφορετικούς βαθμούς έως το Σάββατο και διαφορετικούς για την κατάταξη της Κυριακής. Ως αποτέλεσμα, είδαμε σε ορισμένους αγώνες τον δεύτερο του ράλλυ να παίρνει περισσότερους βαθμούς από τον νικητή!

Στη συνεδρίαση του Παγκόσμιου Συμβουλίου Μηχανοκίνητου Αθλητισμού της FIA, στο Κιγκάλι της Ρουάντα, ψηφίστηκε το νέο σύστημα βαθμολογίας που θα ισχύσει στους 14 αγώνες του WRC, ανάμεσά τους και το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις.

Καταρχάς δεν θα απονέμονται βαθμοί με βάση τη θέση των πληρωμάτων στην κατάταξη του Σαββάτου. Στο τέλος κάθε αγώνα την Κυριακή, οι 10 πρώτοι θα βαθμολογούνται ως εξής:

25-17-15-12-10-8-6-4-2-1 β.

Όσοι εγκαταλείπουν Παρασκευή και Σάββατο θα μπορούν να διεκδικήσουν βαθμούς την Κυριακή, με τους 5 πρώτους να παίρνουν: 5-4-3-2-1 β.

Παραμένει ο θεσμός της Wolf Power Stage, της τελευταίας ειδικής διαδρομής κάθε αγώνα με 5-4-3-2-1 βαθμούς για τους 5 πρώτους.

Το νέο σύστημα σημαίνει ότι το απόλυτο που μπορεί να πάρει ένα πλήρωμα είναι 35 βαθμοί (έναντι 30 βαθμών που ίσχυε φέτος).

Προκειμένου να περιοριστεί το κόστος για τις ομάδες και το WRC να γίνει πιο ελκυστικό για επιπλέον κατασκευαστές, νέοι τεχνικοί κανονισμοί θα ισχύουν από τη σεζόν του 2027 και για 10 χρόνια συνολικά.

O νέος κοινός, κλωβός ασφαλείας θα περιορίσει το κόστος και την πολυπλοκότητα. Θα επιτρέπει επίσης στους κατασκευαστές να «κουμπώνουν» οποιοδήποτε αμάξωμα θέλουν. Π.χ. ένα SUV όπως το Ford Puma, ένα hatchback όπως το Toyota Yaris ή ένα sedan.

3/4 - The World Motor Sport Council has today approved the Technical Regulations that will ensure a dynamic, flexible future for the FIA World Rally Championship.



The planned regulations cycle will last for ten years, ensuring a stable platform for manufacturers and teams to… pic.twitter.com/joh9KWkXfI