Στο Άμπου Ντάμπι ο Λούις Χάμιλτον θα λάβει μέρος στον 246ο και τελευταίο του αγώνα με την Mercedes-AMG F1.

Συναισθηματικά φορτισμένο είναι το Grand Prix Άμπου Ντάμπι. Το φινάλε της σεζόν στη Formula 1 αποτελεί και το... κύκνειο άσμα του Λούις Χάμιλτον με την Mercedes.

Μετά από 12 χρονιές, στα οποία κατέκτησαν μαζί 6 πρωταθλήματα οδηγών και 8 κατασκευαστών, ο 39χρονος Βρετανός θα αποχωρήσει από τη γερμανική ομάδα για το Μαρανέλο και τη Ferrari.

Ο Χάμιλτον έκανε ανάρτηση στα social media δύο φωτογραφίες του, την πρώτη (στο GP Αυστραλίας τον Μάρτιο του 2013) και την τελευταία φορά (στο Άμπου Ντάμπι) που μπήκε σε μονοθέσιο της Mercedes για αγώνα της F1.

Ο Χάμιλτον θα παραμείνει για λίγες ακόμα ημέρες στην οικογένεια της Mercedes, λόγω υποχρεώσεων με τους χορηγούς της ομάδας, πριν μεταβεί από το νέο έτος στην Ιταλία για τις πρώτες δοκιμές με τη Ferrari.

Can’t believe it but the day has finally come, our 246th and final race together with @LewisHamilton 🥹 pic.twitter.com/VefGh54v3Z