Ο οδηγός της Scuderia Ferrari δήλωσε πως θα τα δώσει όλα για ένα καλό αποτέλεσμα στον τελευταίο του αγώνα με τα «κόκκινα».

Δύσκολες αποδείχθηκαν οι κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Άμπου Ντάμπι για τη Scuderia Ferrari. Ο Κάρλος Σάινθ πήρε την 3η θέση πίσω από τους οδηγούς της McLaren, ενώ ο Σαρλ Λεκλέρ δεν κατάφερε να προκριθεί στο Q3 και θα ξεκινήσει τον αγώνα από την τελευταία σειρά της εκκίνησης.

Μετά το τέλος της μάχης για την pole position, o Σάινθ μίλησε για τις τελευταίες κατατακτήριες δοκιμές του ως οδηγός της Ferrari: «Κάναμε καλή πρόοδο μέσα στο τριήμερο. Η McLaren έδειξε από χθες πως είναι ένα βήμα μπροστά από όλους. Εμείς ήμασταν συνεχώς ένα με δύο δέκατα του δευτερολέπτου πίσω. Στο Q1 και στο Q2 είδα πως πλησιάσαμε λίγο, όμως στο Q3 έκαναν καλούς γύρους και είχαν πλεονέκτημα. Αύριο θα τα δώσουμε όλα στον αγώνα και θα έχει ενδιαφέρον αν μπορούμε να κερδίσουμε ώστε να έχουμε πιθανότητες για το πρωτάθλημα».

Όσο για την προσέγγισή του στον αυριανό αγώνα διάρκειας 58 γύρων, ο Σάινθ είπε: «Θα τα δώσω όλα στον αγώνα. Στις κατατακτήριες δεν έχω ξαναπιέσει τόσο πολύ ξανά γιατί ήθελα την pole position και να μου δώσω μια καλή ευκαιρία να πάρω τη νίκη αύριο. Θα είναι η τελευταία μου μάχη στον αγώνα για νίκη ή βάθρο για αρκετό χρονικό διάστημα. Την ίδια στιγμή, προσπαθώ να απολαύσω το τριήμερο, δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε στον αγώνα και θα πάμε για τη νίκη».

Second row for @CarlosSainz55 for his last race in red! 👊 @Charles_Leclerc unfortunately had his lap time deleted in Q2 🇦🇪#AbuDhabi #F1 pic.twitter.com/74FMhuYPTk