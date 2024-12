Το Άμπου Ντάμπι έχει παρουσία στον παγκόσμιο αθλητισμό πολύ νωρίτερα από τη φιλοξενία του Final Four της Euroleague.

Η αυλαία στη φετινή σεζόν της Formula 1 πέφτει την προσεχή Κυριακή 8 Δεκεμβρίου με το Grand Prix του Άμπου Ντάμπι. Η πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων - που θα φιλοξενήσει το Final 4 της Euroleague για τη σεζόν 2024-2025 - έχει μπει δυναμικά στο χάρτη του αθλητισμού από το 2009, όταν διεξήχθη εκεί για πρώτη φορά αγώνας της Formula 1.



Η πίστα της Γιας Μαρίνα έχει σχεδιαστεί από τον Χέρμαν Τίλκε και έχει μήκος 5,28 χλμ. και 16 στροφές. Το πρώτο Grand Prix διεξήχθη εκεί την 1η Νοεμβρίου του 2009, με νικητή τον Σεμπάστιαν Φέτελ της Red Bull Racing. Πολυνίκης εκεί είναι ο Λούις Χάμιλτον, ο οποίος έχει τερματίσει πρώτος σε 5 σεζόν. Ακολουθεί ο Μαξ Φερστάπεν με 4 νίκες, από το 2020 έως και το 2023.

Εκεί φιλοξενήθηκε ο πιο αμφιλεγόμενος αγώνας στην ιστορία του θεσμού, το Grand Prix του 2021 που κρίθηκε από την απόφαση του Μάικλ Μάσι σχετικά με το αυτοκίνητο ασφαλείας και οδήγησε στην νίκη και στην κατάκτηση του τίτλου από τον Ολλανδό της Red Bull Racing.

Habibi, it’s the #AbuDhabiGP Race Week! 🏁



Welcome to the grand 2024 #F1Finale, where we will crown the Constructors’ Champions and celebrate the longest #F1 season ever. 🏆🔥#Formula1 @F1 pic.twitter.com/pkQdxMHftl