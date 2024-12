Ο Γάλλος οδηγός δεν θα πάρει μέρος στον τελευταίο αγώνα της Formula 1 στο Άμπου Ντάμπι, το ερχόμενο σαββατοκύριακο.

Το Grand Prix Κατάρ ήταν όπως όλα δείχνουν το τελευταίο του Έστεμπαν Οκόν με την Alpine F1. Σύμφωνα με το motorsport.com o Γάλλος θα παραδώσει τη θέση του στη γαλλική ομάδα έπειτα από ένα τριήμερο το οποίο έληξε άδοξα, καθώς εγκατέλειψε στον πρώτο γύρο.

Τη θέση του στην Alpine αναμένεται να πάρει ο Τζακ Ντούχαν, ο οποίος θα κάνει το ντεμπούτο του στη Formula 1. Ο Αυστραλός είναι αυτός που θα οδηγεί για την ομάδα του Ένστον το 2025, καθώς έχει ανακοινωθεί εδώ και αρκετούς μήνες πως θα βρίσκεται πλάι στον Πιέρ Γκασλί την ερχόμενη σεζόν. Ο Ντούχαν έχει ήδη επιβεβαιώσει πως θα χρησιμοποιεί τον αριθμό 7.

We love you JD7 ☺️✨ pic.twitter.com/X6u5x79FAU

Η απόφαση της Alpine να αποδεσμεύσει τον Οκόν ήρθε έπειτα από συνεχόμενες κακές εμφανίσεις του Γάλλου. Μάλιστα οι ιθύνοντες της γαλλικής ομάδας είχαν ζητήσει από τον 28χρονο να ανεβάσει την απόδοσή του στους τελευταίους αγώνες, καθώς η Alpine μάχεται με τις Haas και RB για την 6η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών.

Μετά τη 2η θέση στη Βραζιλία η επιδόσεις του Οκόν ήταν απογοητευτικές κι ως αποτέλεσμα αναμένεται να χάσει τη θέση του στην Alpine. O Οκόν το 2025 θα μετακομίσει στη Haas και θα πλαισιώσει τον Όλιβερ Μπέρμαν.

Η θέση του Οκόν στην Alpine τέθηκε υπό αμφισβήτηση νωρίτερα μέσα στη σεζόν. Στο Grand Prix Μονακό παράκουσε εντολές της ομάδας και είχε ως αποτέλεσμα να συγκρουστεί με τον teammate του, Πιέρ Γκασλί, κάτι το οποίο δεν άρεσε καθόλου στην τότε διοίκηση της ομάδας.

A race of two halves for the Team 🇶🇦 pic.twitter.com/95vtCSkUEK