Ο Βρετανός οδηγός της βρετανικής ομάδας δεν ήταν χαρούμενος από το αποτέλεσμα που πήρε στις κατατακτήριες δοκιμές του Κατάρ.

Έπειτα από το 1-2 στον Αγώνα Σπριντ η McLaren Racing είχε ως στόχο την pole position στο Grand Prix Κατάρ, όμως η πραγματικότητα αποδείχθηκε πολύ διαφορετική. Ο Λάντο Νόρις δεν είχε την ταχύτητα να κάνει τον ταχύτερο γύρο στο Q3 των κατατακτήριων δοκιμών και πήρε μόλις στην 3η θέση και αύριο θα εκκινήσει από τη δεύτερη σειρά της εκκίνησης.

Το σημαντικό για τη McLaren είναι πως βρίσκεται μπροστά και από τα δύο μονοθέσια της Ferrari, καθώς μπορεί να αναδειχθεί πρωταθλήτρια κατασκευαστών στο Κατάρ. Μετά την επίτευξη της 3ης θέσης στο Q3, o Νόρις μίλησε για την επίδοσή του στις κατατακτήριες δοκιμές: «Δεν είμαστε στη θέση που θα θέλαμε μετά τα όσα έγιναν εχθές και σήμερα. Πήραμε το μέγιστο, σίγουρα. Ο γύρος μου ήταν πολύ καλός, ήμουν πολύ χαρούμενος με την απόδοσή μου. Απλά δεν ήμουν γρήγορος. Δεν είμαι χαρούμενος με το αποτέλεσμα».

Ο Βρετανός ανυπομονεί για τον αγώνα των 57 γύρων στην πίστα της Λουσέιλ, στον οποίο περιμένει μεγάλη μάχη: «Όλοι είδαν πόσο κοντά ήμασταν όλοι στις κατατακτήριες. Δεν μας χωρίζουν πολλά. Μπορούμε να πάμε μπροστά αλλά και πίσω μας έχουμε γρήγορα μονοθέσια. Ανυπομονούμε για τον αγώνα, είχαμε καλό ρυθμό στο σπριντ, είχα το προνόμιο να έχω καθαρή πίστα μπροστά μου. Περιμένω έναν δύσκολο αγώνα. Φυσικά και θα παλέψω για τη νίκη. Είμαι ενθουσιασμένος, έχουμε την ευκαιρία να το κάνουμε. Δεν πιστεύω πως είμαστε όσο γρήγορη είναι η Mercedes. Η Red Bull βελτιώθηκε πολύ από εχθές. Όλοι θα έχουν πιθανότητες για τη νίκη».

