O Βρετανός οδηγός πήρε την pole για τον Αγώνα Σπριντ του GP Κατάρ, κάνοντας το πρώτο βήμα από τα πολλά που χρειάζεται η McLaren για την κατάκτηση του πρωταθλήματος κατασκευαστών.

Η McLaren μπήκε δυνατά στο Grand Prix Κατάρ, εξασφαλίζοντας την pole για τον Αγώνα Σπριντ του Σαββάτου (εκκίνηση στις 4 μ.μ., ώρα Ελλάδας). Ο Λάντο Νόρις ήταν ταχύτερος όλων στις κατατακτήριες, ενώ ο teammate του, Όσκαρ Πιάστρι, σημείωσε τον τρίτο καλύτερο χρόνο.

«Ο γύρος εδώ είναι δύσκολος, γιατί η πίστα είναι πολύ γρήγορη. Μοιάζει ως το πιο γρήγορο σιρκουί της σεζόν. Στο τελευταίο κομμάτι προσπαθείς να κρατηθείς στα όρια της πίστας. Ήταν εξαιρετική περίοδος για εμάς, ειδικά αν σκεφτούμε πού βρισκόμασταν στον προηγούμενο αγώνα στο Λας Βέγκας. Είμαι χαρούμενος για την pole, έκανα κάποια λαθάκια στη δεύτερη προσπάθειά μου. Ήρθαμε εδώ για την pole στο Σπριντ και την πήραμε. Οπότε κάναμε τη δουλειά μας», δήλωσε ο 25χρονος Βρετανός αμέσως μετά το Sprint Qualifying .

In position for tomorrow’s Sprint! ➡️🏁



Mega performance from Lando and Oscar. 💪#QatarGP🇶🇦 pic.twitter.com/OH3vpKKcsh