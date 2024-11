Ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari ήταν ο ταχύτερος οδηγός και με διαφορά στην πρώτη και μοναδική περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στην πίστα του Λουσέιλ.

To Grand Prix Κατάρ, ο 23ος αγώνας της Formula 1 στο 2024 ξεκίνησε με το FP1 διάρκειας 60 λεπτών. Στην πίστα του Λουσέιλ το πρόγραμμα περιλαμβάνει μόνο μία ώρα ελεύθερων δοκιμών διότι θα πραγματοποιηθεί ο έκτος και τελευταίος Αγώνας Σπριντ της χρονιάς.

Οι ομάδες έπρεπε στη μία ώρα που είχαν διαθέσιμη να κάνουν πολλές και διάφορες δοκιμές. Από την αξιολόγηση των μονοθεσίων έως και τις προσομοιώσεις κατατακτήριων και αγώνα, οι οδηγοί είχαν δύσκολο έργο και η μέρα τους δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

