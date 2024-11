Τα πάντα για να δουν από κοντά και δωρεάν αγώνα της Formula 1 στο Λας Βέγκας έκαναν ορισμένοι κατά τη διάρκεια του Grand Prix.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Formula 1 πραγματοποίησε αγώνα στο διάσημο Strip του Λας Βέγκας. Το φετινό Grand Prix είχε τεράστια απήχηση, με τις κερκίδες να είναι κατάμεστες, παρά τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούσαν καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου.

Ωστόσο υπήρχε κόσμος που ήθελε να δει τον αγώνα δίχως να έχει εισιτήριο. Παρά το γεγονός πως η διαδρομή είναι στην «καρδιά» της πόλης δεν ήταν εύκολη η πρόσβαση σε σημεία που είχαν θέα την πίστα.

Η Formula 1 έθεσε πολύ αυστηρούς κανόνες, μιας και απαγορευόταν σε πολίτες να σταματήσουν σε ζώνες πεζών για να δουν τον αγώνα καθώς κινδύνευαν με βαριά πρόστιμα. Δεν υπολόγισαν όμως στην οξυδέρκεια ορισμένων ντόπιων αλλά και τουριστών που βρήκαν έναν ιδιαίτερο τρόπο να δουν τον αγώνα ή τουλάχιστον ένα μέρος του.

Στο εμπορικό κέντρο «Fashion Show Mall» οι κυλιόμενες σκάλες που βρίσκονται απ’ έξω βρίσκονται σε σημείο που φαίνεται ένα μέρος της πίστας. Έτσι λοιπόν ορισμένοι ανεβοκατέβαιναν τις σκάλες με τα smartphones στα χέρια τους ώστε να τραβήξουν βίντεο και φωτογραφίες από τα διερχόμενα μονοθέσια. Προς το παρόν είναι άγνωστο αν μπήκαν σε μπελάδες με την αστυνομία ή την ασφάλεια γύρω από την πίστα.

