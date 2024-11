Ο Ισπανός οδηγός της Scuderia Ferrari περίμενε κάτι περισσότερο από την 3η θέση στον αγώνα της Formula 1 στο Λας Βέγκας.

Έπειτα από τις κατατακτήριες δοκιμές του Σαββάτου, ο Κάρλος Σάινθ ήταν αισιόδοξος πως θα μπορούσε να διεκδικήσει τη νίκη στο Grand Prix Λας Βέγκας. Η πραγματικότητα αποδείχθηκε διαφορετική μιας και η Scuderia Ferrari δεν είχε τη δυνατότητα να ανταγωνιστεί τη Mercedes-AMG για τη νίκη.

Ο Σάινθ τερμάτισε στην 3η θέση και πήρε το βάθρο και ο Σαρλ Λεκλέρ ήταν 4ος, ένα αποτέλεσμα που έφερε τη Ferrari μόλις 24 βαθμούς πίσω από τη McLaren στο πρωτάθλημα κατασκευαστών. Μετά το τέλος του αγώνα, ο Σάινθ ήταν απογοητευμένος με το γεγονός πως δεν είχε την ευκαιρία να παλέψει για τη νίκη.

«Η μεσαία γόμα ελαστικών ήταν ένα σοκ. Περίμενα να ήμουν δυνατός με αυτή τη γόμα ελαστικών αλλά κράτησε 8 με 9 γύρους. Ήταν ένας αγώνας στον οποίο έπρεπε να κάνουμε περιορισμό απωλειών. Δεν ήμουν άνετος και δυνατός με το μονοθέσιο. Ήλπιζα να ήμουν πιο δυνατός ώστε να πάλευα με τον Τζορτζ για τη νίκη, όμως δεν μπορούσαμε σήμερα. Πήραμε την 3η θέση, μια θέση στο βάθρο, δεν είναι αυτό που περιμέναμε αλλά ήταν το μέγιστο για σήμερα», ανέφερε ο Ισπανός.

Παρά την επίτευξη του βάθρου, ο Σάινθ δεν πιστεύει πως πήρε την εκδίκησή του από την πίστα έπειτα από όσα έγιναν το 2023 και το συμβάν του με το καπάκι αποχέτευσης που του κόστισε ένα καλό αποτέλεσμα: «Ήλπιζα πως θα μπορούσα να κάνω κάτι καλό έπειτα από αυτά που έγιναν πέρυσι. Θα αποδεχθώ το βάθρο φέτος. Έχω μάλλον βεντέτα με το Βέγκας. Ό,τι έγινε πέρυσι μένει στο παρελθόν και τώρα εστιάζουμε στο μέλλον. Ο αγώνας προσέφερε ένα καλό σόου και ανυπομονώ να επιστρέψω στο Λας Βέγκας».

Για τη μάχη του με τον Σαρλ Λεκλέρ είπε: «Ο Σαρλ κι εγώ συνήθως μαχόμαστε ρόδα με ρόδα, είμαστε και οι δύο πολύ ανταγωνιστικοί και κοντά σε ρυθμό. Πιστεύω πως κάτι καλύτερο από την 3η και την 4η θέση δεν ήταν εφικτό».

Not an easy one under the lights of Vegas, but we take a good bunch of points away from the States 🇺🇸#LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/qZwciQEFHS