Η στέψη του Τιερί Νεβίλ στο Ράλλυ Ιαπωνίας έγινε με δραματικό τρόπο, μετά το ατύχημα του teammate του, Οτ Τάνακ.

Η πολυετής αναμονή του Τιερί Νεβίλ για το πρωτάθλημα οδηγών στο WRC έλαβε τέλος. Ο 36χρονος Βέλγος στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στα ράλλυ για πρώτη φορά στην καριέρα του, τερματίζοντας στην 6η θέση του Ράλλυ Ιαπωνίας.

Ο teammate του στη Hyundai και μοναδικός που μπορούσε να του στερήσει τον τίτλο, Οτ Τάνακ, εγκατέλειψε από έξοδο στην πρώτη ειδική διαδρομή της Κυριακής.

First words from your 2024 champion 🏆 #WRC | #RallyJapan 🇯🇵 pic.twitter.com/3vG93NpJqL

Η τελική βαθμολογία έχει πρώτο τον Νεβίλ με 242 β. και δεύτερο τον Έλφιν Έβανς με 210 β. Ο Ουαλός οδηγός της Toyota κέρδισε το Ράλλυ Ιαπωνίας, μπροστά από τους Σεμπαστιάν Οζιέ (Toyota) και Αντριάν Φουρμό (M-Sport Ford).

Δραματικό ήταν το φινάλε και για το Πρωτάθλημα Κατασκευαστών, με την τρίτη θέση του Έβανς στην Power Stage να χαρίζει τον τίτλο στη Toyota Gazoo Racing, για μόλις 3 βαθμούς! (561 β. για την Toyota, 558 β. για την Hyundai).

What a finish!! Toyota GAZOO Racing claim the Manufacturers' title on the final Wolf Power Stage of 2024!#WRC | #RallyJapan 🇯🇵 @TGR_WRC pic.twitter.com/5HqH0eSIch