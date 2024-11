Απογοητευμένος ήταν ο επτάκις πρωταθλητής της Formula 1 από την εμφάνισή του στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Λας Βέγκας.

Πριν ακριβώς 10 χρόνια, στις 23 Νοεμβρίου 2014, ο Λούις Χάμιλτον νίκησε στον τελευταίο αγώνα της σεζόν στο Άμπου Ντάμπι. Με το αποτέλεσμα εκείνο κατέκτησε το δεύτερο τίτλο του στη Formula 1 και πρώτο με μονοθέσιο της Mercedes.

Σήμερα όμως τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν καθόλου καλά για τον Βρετανό, καθώς δύο λάθη στην τρίτη περίοδο των κατατακτήριων δοκιμών τον περιόρισαν στη 10η θέση του grid. Ο Χάμιλτον εμφανίστηκε απογοητευμένος καθώς ήταν ταχύτερος στο Q2 και έδειχνε ότι μπορούσε να πάρει την pole position.

«Το μονοθέσιο είχε εξαιρετική αίσθηση και ήταν ένα καλό διήμερο για εμάς μέχρι το Q3. Δύο κακοί γύροι σε αυτή την περίοδο με άφησαν στη 10η θέση. Οι συνθήκες ήταν καλές, όμως δεν τα κατάφερα. Είναι απογοητευτικό καθώς είχα το ρυθμό για να πάρω την pole position. Συγχαρητήρια στον Τζορτζ που τα πήγε εξαιρετικά και πήρε την pole. Στον αγώνα θα είναι δύσκολα τα πράγματα από τη 10η θέση στο grid, θα προσπαθήσω όμως να ανέβω στο βάθρο. Θα δώσω τα πάντα για να το πετύχω».

Την ίδια άποψη για τις πιθανότητες του Χάμιλτον στον αγώνα, έχει και ο επικεφαλής της γερμανικής ομάδας, Τότο Βολφ.

