Η γερμανική φίρμα αναμένεται να κάνει τη μεγάλη της επιστροφή στον κορυφαίο αγώνα του μηχανοκίνητου αθλητισμού το 2025.

Το 2025 αναμένεται να είναι μια πολύ σημαντική χρονιά στο μηχανοκίνητο αθλητισμό για τη Mercedes-AMG, καθώς επιστρέφει στα μεγάλα «σαλόνια» των αγώνων αντοχής. H γερμανική μάρκα θα γίνει ο νέος κατασκευαστής του WEC από την επόμενη αγωνιστική χρονιά στην κατηγορία LMGT3.

H ομάδα που θα αναλάβει να «τρέξει» τις δύο Mercedes-AMG GT3 θα είναι η Iron Lynx, η οποία άφησε τη Lamborghini για χάρη της γερμανικής φίρμας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αποχωρήσει η ιταλική μάρκα τόσο από την κατηγορία Hypercar όσο και από την LMGT3.

H συμμετοχή της Mercedes στην LMGT3 σημαίνει αυτόματα πως θα συμμετάσχει και στις 24 Ώρες Λε Μαν τον επόμενο Ιούνιο. Αυτή θα είναι η πρώτη συμμετοχή της γερμανικής μάρκας στον κορυφαίο αγώνα του μηχανοκίνητου αθλητισμού μετά το 1999.

BREAKING NEWS: Mercedes-AMG will join the grid next year!



We bet you weren't expecting that one. 👀



Stay tuned to find out which team the marque will be partnering with.#WEC #MercedesAMGMotorsport #MercedesAMG #Mercedes #AMG pic.twitter.com/kglLs1pnVy November 20, 2024

Η Mercedes πέρασε την AMG GT3 από την απαραίτητη διαδικασία της ομολογκασιόν ώστε το αγωνιστικό αυτοκίνητό της να μπορεί να πάρει μέρος στο WEC. Πέρα από το κορυφαίο πρωτάθλημα αντοχής, η γερμανική φίρμα μπορεί να έχει εκπρόσωπο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Λε Μαν (ELMS).

Στο WEC η Mercedes θα πάρει μέρος με τους αριθμούς 60 και 61. Επιπλέον έχουν ανακοινωθεί και οι δύο πρώτοι οδηγοί, με τον Κλαούντιο Σκιαβόνι να προορίζεται για το #60 και τον Ματέο Κρεσόνι να προορίζεται για το #61.

We are proud to continue our @FIAWEC and @24hoursoflemans journey as a @MercedesAMG Customer Team, and we cannot wait to see our new Mercedes-AMG LMGT3 race cars hit the track in 2025! 💛#WEC #IronLynx pic.twitter.com/G99LJ8cSjn — Iron Lynx (@IronLynx_) November 20, 2024

Η είσοδος της Mercedes στο WEC και το Λε Μαν από το 2025 μόνο τυχαία δεν είναι. Η γερμανική μάρκα πέρα από τη δημοφιλία, τις μεγάλες μάχες και τον σκληρό ανταγωνισμό που έχει το WEC, κοιτάζει στο μέλλον και εξετάζει σοβαρά την κατασκευή του δικού της Hypercar ώστε στο μέλλον να ενταχθεί και στη μεγάλη κατηγορία. Επίσημα δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση όμως δεν αποκλείεται να υπάρχουν εξελίξεις μέσα στο χειμώνα.

Φωτογραφίες: Mercedes