Παρακολουθήστε το δεύτερο επεισόδιο της σειράς «Meet the Legends» του WEC, το οποίο εστιάζει στην Alpine και την πρόκληση της γαλλικής μάρκας σε όλο το φάσμα του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Η φετινή σεζόν του WEC ολοκληρώθηκε για το 2024 με τις Porsche και Toyota να μοιράζονται τους τίτλους. Μπορεί να βρισκόμαστε στη χειμερινή περίοδο ωστόσο το κορυφαίο πρωτάθλημα αντοχής του πλανήτη συνεχίζει να βρίσκεται στο προσκήνιο.

Λίγες ημέρες μετά τον τελικό του Μπαχρέιν, το WEC λάνσαρε το πρώτο επεισόδιο από τη σειρά/ντοκιμαντέρ Meet the Legends, με το πρώτο επεισόδιο να είναι αφιερωμένο στη Ferrari. Το δεύτερο επεισόδιο που δημοσιεύθηκε εστιάζει στην Alpine και τη φιλοσοφία που της έχει φέρει τεράστιες επιτυχίες στον κόσμο των αγώνων ταχύτητας.

Go ahead and get your Alpine fix. 😏🇫🇷



Episode 2 of ‘Meet The Legends’: No challenge is too great, is LIVE.#WEC #Alpine