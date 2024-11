Ο τρόπος με τον οποίο ο Ισπανός αναβάτης πήρε τη στροφή 5 στη Βαρκελώνη, δείχνει να αψηφά τους νόμους της Φυσικής.

Η μάχη ανάμεσα σε Χόρχε Μαρτίν και Πέκο Μπανάια στο Grand Prix Καταλονίας θα κρίνει τον φετινό πρωταθλητή του MotoGP. Ο Ισπανός αναβάτης της Prima Pramac έχει σαφές βαθμολογικό προβάδισμα έναντι του Ιταλού και είναι το μεγάλο φαβορί για να πάρει τον πρώτο του τίτλο στο κορυφαίο επίπεδο.

Ένα βίντεο με τον Μαρτίν να ξαπλώνει στα κερμπ της στροφής 5 - κατά την αναγνωριστική του βόλτα στην πίστα - έγινε viral, καθώς συνδυάστηκε με τον εξωπραγματικό τρόπο με τον οποίο πέρασε από το ίδιο σημείο με την μοτοσικλέτα του στις ελεύθερες δοκιμές. O Ισπανός ακούμπησε όλο τον ώμο του στο κερμπ, σε μία ακραία επίδειξη των ικανοτήτων του.

Overnight internet sensation 😎



Who else followed @88jorgemartin after that one? 👀#SolidarityGP 🏁 pic.twitter.com/cYBQobK28k