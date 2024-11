Ο Πέκο Μπανάια της Ducati ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στην απογευματινή περίοδο ελεύθερων δοκιμών του MotoGP στην πίστα της Βαρκελώνης.

Με μεγάλο ενδιαφέρον εξελίχθηκαν οι χρονομετρημένες δοκιμές του MotoGP στην πίστα της Καταλονίας για το Grand Prix Αλληλεγγύης. Στα 60 λεπτά που προηγήθηκαν οι αναβάτες δούλεψαν πάνω στο ρυθμό αγώνα τους και έκαναν προσομοιώσεις κατατακτηρίων. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας όρισαν ποιοι θα έπαιρναν το εισιτήριο για το Q2 του Σαββάτου.

Ταχύτερος αναβάτης στις χρονομετρημένες ελεύθερες δοκιμές ήταν ο Πέκο Μπανάια. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής στα τελευταία λεπτά ανέβασε ρυθμούς και σημείωσε την ταχύτερη επίδοση στο 1:38,918. Ο χρόνος του ήταν αρκετός για να αφήσει στη 2η θέση τον Μάρκο Μπετζέκι της VR46, με τη μεταξύ τους διαφορά να είναι μόλις 80 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Τρίτος ήταν ο Αλέιξ Εσπαργκαρό της Aprilia, στον τελευταίο του αγώνα στο MotoGP.

Φανταστικό ρυθμό είχε ο Ζοάν Ζαρκό της LCR Honda, o οποίος πήρε μια αξιοθαύμαστη 4η θέση με μία πολύ καλή επίδοση. Μόλις 5ος ήταν ο Χόρχε Μαρτίν της Pramac Racing, με τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας να κάνει λάθη στις τελευταίες του προσπάθειες. Η διαφορά του από τον Μπανάια ήταν 0,296 δλ.

