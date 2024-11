Η FIA και οι ομάδες της Formula 1 συνεργάστηκαν σε μία σειρά από αναγκαίες αλλαγές στους τεχνικούς κανονισμούς του 2026.

Τον περασμένο Ιούνιο η Formula 1 παρουσίασε το όραμά της για την αγωνιστική σεζόν του 2026. Εκείνη τη χρονιά θα γίνουν τεράστιες αλλαγές στους κανονισμούς, καθώς θα έχουμε νέα γενιά μονοθεσίων και κινητήρων.

Τα μονοθέσια θα διαφέρουν σημαντικά από τα τωρινά, με τις διαστάσεις τους να είναι μικρότερες ώστε να προσφέρουν καλύτερες μάχες στην πίστα. Στόχος επίσης είναι να μειωθεί σημαντικά το βάρος τους, κάτι το οποίο ζητούν εδώ και χρόνια οι οδηγοί.

